Mit Handy fotografiert: Auffahrunfall in Wien-Brigittenau

Weil er mit seinem Handy einen anderen Autofahrer fotografieren wollte, der ihn überholt hatte, hat ein 38-jähriger Pkw-Lenker am Freitagnachmittag in Wien-Brigittenau einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte, befand sich der Mann um 17.15 Uhr auf der Taborstraße in Fahrtrichtung Untere Donaustraße, als er sein Handy zückte.