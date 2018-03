Mit in Kaserne gestohlener Pistole Wiener Lokal überfallen

Die Waffe wurde bei einem Einbruch in die Horner Kaserne gestohlen - © APA

Zwei junge Männer stehen im Verdacht, mit einer zuvor in einer niederösterreichischen Kaserne gestohlenen Pistole in Wien ein Lokal überfallen zu haben. Der 19- und der 23-jährige Niederösterreicher bekannten sich schuldig. Sie befanden sich am Dienstag bereits in U-Haft. Zunächst brach der 19-Jährige in der Nacht auf 9. Februar in die Horner Kaserne ein und ließ Bargeld und die Waffe mitgehen.