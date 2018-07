Mit Machete und Drogen im Gepäck auf Shoppingtour nach Salzburg

Mit einer Machete am Rücken war ein Mann am Mittwoch am Weg nach Salzburg. - © APA/AFP/Archiv

Da staunten bayrische Polizisten nicht schlecht: Bei einer Kontrolle am Bahnhof Freilassing (Lkr. Berchtesgadener Land) entdeckten sie am Mittwoch einen Mann, der neben Drogen auch eine Machete mit sich führte. Er gab an, auf dem Weg nach Salzburg zu sein, um sich dort ein neues Handy kaufen zu wollen.