Mit-Schöpfer von “Spider-Man” Steve Ditko tot

Der als Mit-Schöpfer der legendären “Spider-Man”-Figur bekannt gewordene Comic-Zeichner Steve Ditko ist tot. Der US-Künstler wurde bereits am 29. Juni in seiner New Yorker Wohnung tot aufgefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.