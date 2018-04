Mit Skistöcken aufeinander eingeschlagen: Drei Verletzte

Mit Fäusten und Skistöcken haben die Beteiligten aufeinander eingeschlagen. (Symbolbilder) - © Bilderbox

In Obertauern (Pongau/Lungau) kam es am Donnerstagvormittag zu einer Rauferei mit neun Beteiligten und drei Verletzten. Sieben Urlauber aus Großbritannien gerieten mit einem Vater und dessen Sohn aus Deutschland in Streit. Die Gruppe schlug mit Fäusten und Skistöcken aufeinander ein, bis die Polizei kam.