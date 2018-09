Mit Softgun auf Passanten geschossen: Freispruch für Schüler in Salzburg

Der Freispruch ist bereits rechtskräftig. (Symbolbild) - © Neumayr/MMV/Archiv

Von dem Vorwurf, er habe im April in der Stadt Salzburg mit einer Softgun auf Personen geschossen, ist am Freitag ein 16-jähriger Schüler bei einem Prozess im Zweifel freigesprochen worden. Plastikkugeln – offenbar aus einem Fenster im dritten Stock eines Hauses in der Linzer Bundesstraße – trafen eine Spaziergängerin und einen Autofahrer. Der Angeklagte beteuerte seine Unschuld.