Mitarbeiter räumt Hoteltresor in Kaprun aus

Einen Mitarbeiter eines Hotels hat die Polizei in Kaprun (Pinzgau) überführt. Er soll in den vergangenen Monaten zwei Mal Geld von seinem Arbeitgeber gestohlen haben. Im Oktober sperrte der 31-Jährige mit einem in einer Schublade verwahrten Schlüssel den Hoteltresor auf und entnahm rund 5.500 Euro, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch.