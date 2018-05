Mitbewohner erstochen: Mordprozess startet

Im Landesgericht Salzburg startet der Prozess gegen einen Asylwerber. (Archivbild) - © APA/BARBARA GINDL

Am Salzburger Landesgericht startet am Donnerstag der Prozess gegen einen 37-Jährigen. Ihm wird vorgeworfen im Dezember in einer Asylunterkunft in Mittersill (Pinzgau) einen Mitbewohner erstochen zu haben. Der Mann ging damals auf zwei weitere Bewohner los, einer der Verletzten starb.