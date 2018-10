Mitnahme von Gemälde in SPÖ-Zentrale nicht abgestimmt

Drozda übersiedelte das Gemälde - © APA (Archiv)

Das Belvedere hat am Montag erklärt, dass die Mitnahme eines an Thomas Drozda (SPÖ) verliehenen Gemäldes in die SPÖ-Parteizentrale in der Löwelstraße nicht mit dem Museum abgestimmt gewesen sei. Lediglich der Wechsel vom Bundeskanzleramt in die SPÖ-Klubräumlichkeiten sei genehmigt und per Mail bestätigt worden, hieß es in einer Stellungnahme des Belvedere gegenüber der APA.