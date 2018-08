Mitte-Links-Minderheitsregierung in Slowenien steht

Sarec soll dem Parlament als Regierungschef vorgeschlagen werden - © APA (AFP/Archiv)

Durchbruch bei den Regierungsverhandlungen in Slowenien: Zwei Monate nach der Parlamentswahl haben sich fünf linksgerichtete und liberale Parteien am Montagnachmittag auf die Bildung einer Minderheitsregierung unter Führung des Anti-Establishment-Politikers Marjan Sarec geeinigt. Er soll dem Parlament am Mittwoch offiziell als künftiger Regierungschef vorgeschlagen werden.