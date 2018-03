Mittersill: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Felbertauernstraße

Der 63-jährige Pkw-Lenker aus Saudi-Arabien fuhr Montagfrüh auf der Felbertauernstraße in Richtung Lienz (Tirol). Bei einer bergwärts führenden, langgezogenen Linkskurve kam der Mann bei winterlichen Verhältnissen nach rechts von der Straße ab.

Felbertauernstraße: Lenker kracht gegen Steinmauer

Er prallte gegen eine an die Fahrbahn angrenzende Steinmauer, berichtet die Polizei am Montag. Der Lenker wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Mittersill aus dem Pkw geborgen. Der 63-Jährige und seine Beifahrerin wurden unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert.