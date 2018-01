Mob fiel in Pariser Vorort über zwei Polizisten her

In der Silvesternacht waren zahlreiche Polizeikräfte im Einsatz. (Themenbild) - © APA/AFP/Archiv

Ein Angriff auf zwei Polizisten in der Silvesternacht hat in Frankreich große Empörung ausgelöst. Die Beamten wurden bei einem Einsatz in einem Vorort von Paris attackiert, wie die Polizeipräfektur der Hauptstadt am Montag auf Anfrage bestätigte. Präsident Emmanuel Macron verurteilte den Vorfall via Twitter als “feige und kriminelle Lynchjustiz”.