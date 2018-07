Modekette Vögele meldet Insolvenz an: 700 Mitarbeiter betroffen

Im Rahmen des Sanierungsverfahrens will die Modekette “die sehr weit fortgeschrittenen Verhandlungen” über eine Investorenlösung fortsetzen und “eine nachhaltige, Arbeitsplätze sichernde Sanierung” ermöglichen. Von der Insolvenz sind 700 Mitarbeiter in Österreich betroffen.

700 Mitarbeiter betroffen

“Gegenüber der Zerschlagung des Unternehmens und Abgabe der Filialen an viele Einzelabnehmer, wie in den letzten Wochen immer wieder kolportiert, sehen wir im eingeleiteten Sanierungsverfahren die beste Chance zur Fortführung der Gesellschaft”, so Thomas Krenn, Geschäftsführer Charles Vögele Austria. Weiter verhandelt werde auch für die Vögele-Schwesterfirmen in Slowenien (11 Filialen) und Ungarn (26 Filialen).

(APA)