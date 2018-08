Model “Zombie Boy” ist tot

Genest hatte sich am Mittwoch im Alter von 32 Jahren in Montreal das Leben genommen, wie die Polizei “Radio Montreal” am Donnerstag bestätigte.

Lady Gaga: “Müssen mehr daran arbeiten, diese Kultur zu ändern”

Lady Gaga (32) hat nach dem Tod des als “Zombie Boy” bekannten Models Rick Genest neuerlich zum verstärkten Kampf gegen psychische Probleme aufgerufen. “Wir müssen mehr daran arbeiten, die Kultur zu ändern, psychische Gesundheit an die vorderste Front zu stellen und das Stigma zu beseitigen, nicht darüber reden zu können”, twitterte die US-Popmusikerin am Freitag.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB — Lady Gaga (@ladygaga) 3. August 2018

“Bitte um Hilfe, wenn du leidest”

Die 32-Jährige will mit ihrer Stiftung weiter auf psychische Krankheiten aufmerksam machen. “Bitte um Hilfe, wenn du leidest. Und wenn du jemanden kennst, der leidet, hilf ihm”, schrieb der Popstar. “Wir müssen uns gegenseitig retten.” im vergangenen Jahre hatte die US-Sängerin gemeinsam mit dem britischen Prinzen William für einen offeneren Umgang mit psychischen Krankheiten geworben.

Science tells us that it takes 21 days to form a habit, if you are suffering from Mental Health issue I beckon for today to be your first day or a continuation of the work you’ve been doing. Reach out if you’re in pain, and if you know someone who is, reach out to them too. pic.twitter.com/4pVR5xyoH6 — Lady Gaga (@ladygaga) 3. August 2018

Letztes Gedicht von “Zombie Boy” auf Instagram

Posthum wurde auf Instagram das letzte Gedicht des Performance-Künstlers veröffentlicht. Es trägt den Namen “The Well”, der Brunnen.

Trauer um Genest im Netz

Gerade gelesen, dass Rick Genest (aka „Zombie Boy“) tot aufgefunden wurde. Bricht mir irgendwie das Herz, habe diesen Mann immer bewundert und fand ihn sehr faszinierend. Ich hoffe, er ruht jetzt in Frieden. pic.twitter.com/4pFZG1yOGx — spicy mochi (@SaltyHimechan) 3. August 2018

Ich durfte ihn auf einer Tattoo Messe live erleben… Toller Kerl!

Ruhe in Frieden Zombie Boy 😔 — [ɡəˈdaŋkn̩ˈʃtɔf] (@Wolkensamt) 3. August 2018

#RIPRickGenest aka #ZombieBoy

Dieses Foto mit unserer Direktorin entstand im Februar bei der Man Ray-Ausstellungseröffnung, wo Zombie Boy als Ehrengast geladen war. Wir sind sehr traurig über seinen Tod. pic.twitter.com/xTdNdqMONd — KunstforumWien (@KufoWien) 3. August 2018

RIP Zombie Boy…You will stay in our minds as the legend that you were. *Auf Englisch weil wegen ist jetzt so! pic.twitter.com/Anpa5TyzrD — Kimberley (@sun_ny_me) 3. August 2018

HIER und HIER findet ihr in Salzburg Hilfe bei Suizidgedanken und psychischen Problemen.

(APA)