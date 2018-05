Modelabel Bench insolvent: Filiale in Outletcenter Salzburg soll bleiben

Bench zielt auf junge Kundschaft und ist hauptsächlich für seine Fleece- und Kapuzenpullis bekannt. Das Unternehmen aus Manchester hat in München zwei deutsche Tochtergesellschaften, die ebenfalls insolvent sind. An der Münchener Tochter Bench International Retail GmbH hängen auch die zwei Österreich-Filialen in den Designer Outlets Parndorf und Salzburg. Für eine “gute Lösung” müssen nach Pohlmanns Einschätzung die Insolvenzverfahren in Großbritannien und Deutschland eng abgestimmt werden. “Dies würde möglichen Investoren ein Engagement erleichtern.” Die beiden deutschen Bench-Firmen haben rund 200 Mitarbeiter, die britische Mutter gut 180.

