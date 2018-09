Modelleisenbahn Holding: Sozialplan bis Ende 2022 vereinbart

Bei der Modelleisenbahn Holding mit Sitz in Bergheim bei Salzburg hat die Geschäftsführung nun mit dem Betriebsrat einen Sozialplan für den Standort Österreich vereinbart. Der Sozialplan sei die Grundlage für den angekündigten Personalabbau im niederösterreichischen Werk in Gloggnitz, teilte der Geschäftsführer der Holdinggesellschaft, Hannes Grießner, am Mittwoch in einer Aussendung mit.