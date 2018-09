Moderator Rainer Hazivar verlässt “ZiB 1”

Hazivar wird in der Journale-Redaktion von "Ö1" tätig sein - © APA

Seit Anfang 2014 moderiert Rainer Hazivar an der Seite von Nadja Bernhard die “ZiB 1”. Laut der Tageszeitung “Standard” (Samstagsausgabe) kehrt er nun zu seinen Wurzeln zurück und wird in Zukunft in der Journale-Redaktion von “Ö1” tätig sein. Dort soll er unter anderem die Journale moderieren. Stefan Gehrer soll als Nachfolge Hazivars im Gespräch sein.