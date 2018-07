Modric oder Mbappe – Das M&M-Duell um den Goldenen Ball

Erinnerungen an Pélé: Teenager auf dem Sprung zur Legende - © APA (AFP)

Für den Goldenen Ball bei der Fußball-WM in Russland sind wohl nur noch der Franzose Kylian Mbappe und der Kroate Luka Modric als Kandidaten übrig geblieben. Wenn es um die Nachfolge von Lionel Messi als bester Spieler des Turniers geht, heißt es vor dem Endspiel am Sonntag (17.00 Uhr MESZ) in Moskau Teenager gegen Routinier, Sturmblitz gegen Mittelfeldantreiber.