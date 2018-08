Mogherini erwartet Kosovo-Serbien-Lösung in nächsten Monaten

EU-Außenbeauftragte Mogherini traf auf Außenministerin Kneissl - © APA

Im Streit zwischen Serbien und dem Kosovo geht die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini von einer Lösung “in den nächsten Monaten” aus. Mit einem rechtlich bindenden Abkommen, an dem derzeit gearbeitet werde, sollen “alle offenen Fragen” gelöst werden. Das sei zwar “sehr schwierig, aber nicht unmöglich”, so Mogherini am Freitag zum Abschluss des informellen EU-Außenministertreffens in Wien.