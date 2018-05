Mogherini kritisiert Ablauf der Wahl in Venezuela

Die Wahl sei untransparent und unglaubwürdig gewesen - © APA (AFP)

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini kritisiert die Präsidentenwahl in Venezuela als intransparent und unglaubwürdig. Appelle, den Wahltermin im Konsens anzusetzen und den Urnengang unter fairen Bedingungen abzuhalten, seien nicht beachtet worden, sagte ein Sprecher Mogherinis am Dienstag in Brüssel.