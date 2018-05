Montenegro-Putschisten planten auch Staatsstreich in Serbien

Unter den Angeklagten sollen auch russische Geheimdienstler sein - © APA (AFP/Archiv)

Die mutmaßlichen Putschisten von Montenegro sollen auch in Serbien einen Staatsstreich geplant haben. Das sagte der montenegrinische Staatsanwalt Milivoje Katnic am Mittwoch vor Gericht in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica, wo gerade der Prozess gegen die mutmaßlichen Putschisten läuft. Details dazu nannte er nicht.