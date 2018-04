Monumentale Werke von Julian Schnabel in San Francisco

Dort teilen sich Schnabels monumentale Werke den Raum mit Skulpturen des französischen Bildhauers Auguste Rodin (1840 – 1917). Sechs 7 mal 7 Meter große Gemälde hat Schnabel eigens für den Säulenhof des Museums unter freiem Himmel konzipiert. Der Künstler ist für die Verarbeitung ungewöhnlicher Materialien wie Zeltplanen, Tapeten oder Scherben bekannt. Diesmal benutzte er sonnengebleichten Zeltstoff von einem Gemüsemarkt in Mexiko. Er macht Falten und Nähte auf den von ihm bemalten “Leinwänden” sichtbar. Weitere Gemälde, darunter aus seiner “Jane Birkin”-Serie (1990) auf Segeltüchern, die er in Ägypten kaufte, hängen in den Rodin-Galerien des Museums.

Hollein, seit 2016 Museumschef in der Westküstenmetropole und zukünftiger Direktor des renommierten New Yorker Metropolitan Museums, ist ein langjähriger Bewunderer des amerikanischen Malers. Als Leiter der Frankfurter Kunsthalle Schirn organisierte er dort 2004 eine große Schnabel-Retrospektive. Die Ausstellung “Julian Schnabel: Symbols of Actual Life” in San Francisco ist bis zum 5. August zu sehen.

(APA/dpa)