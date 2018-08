“Moon Village”: Experten arbeiten an Ziegelsteinen aus Mondstaub

Es liefen bereits viele Testverfahren, bei denen erforscht werde, wie aus Oberflächenmaterial des Mondes solide Bausubstanz geschaffen werden könne, schilderte ein Experte des ESA-Technologiezentrums Estec. Zunächst nutzen die Forscher dafür allerdings vulkanisches Material der Erde, das der Mond-Oberfläche ähnlich ist.

ESA been researching #Lunar3Dprinting since 2013, looking into all the ways it could be used for a lunar base or #MoonVillage. But we’re also interested in the human factor; what would you 3D print to make the Moon feel like home? Enter our competition: https://t.co/3ytss3T2bL pic.twitter.com/h9mwftQsx2

— ESA Technology (@ESA_Tech) 28. August 2018