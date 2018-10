Weil das Auto vor der Mopedlenkerin wegen der Autolenkerin stark bremsen musste, stürzte die 23-Jährige.

Mopedfahrerin verletzt

Sie verletzte sich an den Beinen und am linken Arm. Die Autolenkerin, sie fuhr einen grauen Citroen Cactus, stieg zwar kurz aus, fuhr aber anschließend ohne ihre Daten auszutauschen weiter. Sie wartete auch nicht auf das Eintreffen der Rettungskräfte. Die Polizei fahndet nun nach der Lenkerin, teilt sie in einer Aussendung mit.