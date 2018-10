Mord in Zell am See: Verbindungen zu Drogen-Szene?

Eine heiße Spur soll die Ermittler nun ins Drogenmilieu führen, berichtet die Kronen Zeitung unter Berufung auf Ermittlerkreise am Montag. Ins Visier der Polizei sei ein Mann gerückt, der in die Suchtgiftszene verstrickt ist. Polizeisprecherin Verena Rainer konnte das gegenüber SALZBURG24 an Montagmorgen nicht bestätigen: “Wir ermitteln in alle Richtungen”, erklärt Rainer.

Drogen-Szene in Zell am See

Das 20 Jahre alte Mordopfer habe in ihrer eigenen Vergangenheit selbst mit Drogen zu tun gehabt, sie sei aber vor knapp sechs Monaten wieder auf den rechten Weg eingeschlagen. Im November sollte sie demnach als Kronzeugin in einem Drogen-Prozess aussagen.

Fieberhafte Suche nach Mörder

Doch so weit kam es nicht, denn am Samstagabend fielen die tödlichen Schüsse in ihrer Wohnung in der Einödsiedlung in Zell am See. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter und der Mordwaffe blieben vorerst weiter ohne Erfolg. Die Leiche der 20-Jährigen soll am Montag in der Salzburger Gerichtsmedizin obduziert werden.

Ermittler warten auf Ergebnisse

Berichte über einen konkreten Verdächtigen werden von der Polizei ebenfalls nicht bestätigt. Derzeit werden laut Rainer noch Befragungen durchgeführt und das gesamte Umfeld der 20-Jährigen untersucht. Außerdem warten die Ermittler auf die Ergebnisse der Obduktion und die Auswertung der Spuren. Wann hier mit konkreten Informationen zu rechnen ist, kann die Polizeisprecherin noch nicht sagen.