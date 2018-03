Zwei Tote bei Bluttat im Tiroler Unterland

Das Mordopfer war gegen Mitternacht in der Küche seiner Wohnung in Kirchberg tot aufgefunden worden. Todesursache sei “ein massiver Angriff auf den Oberkörper” gewesen, so der Leiter des Landeskriminalamtes Walter Pupp zur APA. Nähere Details wollte die Polizei vorerst nicht bekannt geben. Pupp verwies auf die Obduktion, die am Montag durchgeführt wird.

Beziehungsstreit vor mutmaßlichem Mord

Die 50-jährige Frau des mutmaßlichen Täters hatte am Abend mit einem Anruf bei der Polizei die Ermittlungen in Gang gesetzt. Demnach war es zu einem Streit zwischen den Eheleuten gekommen, bei dem der 51 Jahre alte Mann ankündigt hatte, sich umzubringen. Danach verließ er die Wohnung in Ellmau. “Wir haben die Sache sehr ernst genommen und gegen 21.30 Uhr in Oberndorf die Leiche des Mannes aufgefunden, der sich vor einen herannahenden Zug geworfen haben dürfte.” Eine Handypeilung hatte zur Leiche des Gesuchten geführt.

Liebhaber tot in Wohnung in Tirol entdeckt

In einem weiteren, späteren Anruf bei der Polizei erklärte die Frau, dass sie ihren Freund nicht erreiche und sich aufgrund der Umstände Sorgen mache. Da niemand öffnete, besorgte sich die Polizei die Schlüssel zu der Wohnung in Kirchberg, wo der 63-Jährige allein gelebt hatte. Ihn fand man leblos auf dem Boden liegend.

(APA)