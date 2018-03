Mord und Selbstmord in Tirol

Die Polizei ermittelt - © APA (Webpic)

In der Nacht auf Samstag sind bei einem mutmaßlichen Eifersuchtsdrama in Tirol zwei Männer ums Leben gekommen. Ein 51-Jähriger hatte nach Polizeiangaben den 63-jährigen Liebhaber seiner Ehefrau getötet, bevor er sich selbst das Leben nahm. Das Mordopfer war gegen Mitternacht in der Küche seiner Wohnung in Kirchberg tot aufgefunden worden.