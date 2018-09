Mordalarm in Wien-Leopoldstadt – Verdächtiger festgenommen

Polizei nahm Tatverdächtigen in der Quellenstraße fest - © APA (Symbolbild)

Bluttat in Wien-Leopoldstadt: Eine Frau ist am Samstag kurz vor 19.00 Uhr in ihrer Wohnung in der Ybbsstraße Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das teilte die Polizei am Abend mit. Ein des Mordes Verdächtiger sei festgenommen worden. Weitere Einzelheiten waren vorerst nicht bekannt.