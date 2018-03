Mordanklage gegen US-Polizist nach Tötung von Australierin

Stattdessen habe der Polizist Mohamed Noor “rücksichtslos und vorsätzlich” und “unter Missachtung menschlichen Lebens” seine Waffe betätigt. Dem aus Somalia stammenden Polizisten droht eine lange Haftstrafe.

Der Vorfall in Minneapolis hatte im vergangenen Sommer Empörung in den USA und der australischen Heimat des 40-jährigen Opfers Justine Damond ausgelöst. Der australische Premierminister Malcolm Turnbull forderte eine rasche Aufklärung des Falls sowie mehr Transparenz der Behörden, die zuständige Polizeichefin trat nach massiven Protesten zurück.

Damond hatte selbst die Polizei wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung in der Nachbarschaft gerufen. Als sie an die Fahrerseite des Polizeiwagens trat, feuerte Noon vom Beifahrersitz aus auf sie. Nach Angaben der Polizei quittierte Noor den Polizeidienst – ob er entlassen wurde oder kündigte, blieb offen.

Der Polizist verweigert jede Aussage, sein Anwalt Tom Plunkett warf Staatsanwalt Freeman vor, vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Noor habe sich an die vorgegebene Polizeistrategie gehalten, er hätte niemals belangt werden dürfen, erklärte Plunkett. Noors Kollege, der am Steuer sitzende Matthew Harrity, hatte ausgesagt, er habe kurz zuvor ein lautes Geräusch gehört und geglaubt, sich in Lebensgefahr zu befinden.

(APA/ag.)