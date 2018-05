Morddrohungen gegen Pechvogel Loris Karius

Zwar hatte Karius sich nach dem Spiel wortreich entschuldigt – einigen Fans war das aber offenbar nicht genug.

Im Internet hagelte es Hass-Kommentare. Dabei scheuten manche Fans auch vor massiven Drohungen gegen Karius und dessen Familie nicht zurück. Eine Sprecherin der Polizei von Merseyside sagte dem “Telegraph”, die Behörden nähmen die Drohungen “sehr ernst”. In jedem einzelnen Fall werde ermittelt.

Stop that shit people! Nobody is perfect and every human being makes mistakes #Karius #RMALIV pic.twitter.com/tQkW5s1O9h

— Lutz Pfannenstiel (@1_LPfannenstiel) 26. Mai 2018