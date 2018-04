Mordprozess im Fall Roland K.: 29-jähriger Gastronom wird befragt

Während der angeklagte Musiker (24) am Dienstag in seiner Einvernahme großteils an der von ihm zuletzt geschilderten Tatvariante im Ermittlungsverfahren festhielt und sich des “schweren Raubes mit Todesfolge” und des Einbruchs schuldig bekannte, beteuert, seine 21-jährige Ex-Freundin am Nachmittag ihre Unschuld.

Am 12. Mai 2017 wurde die Leiche von Roland K. entdeckt./Pressefoto Scharinger/Archiv ©

Der 24-Jährige belastete aber auch den Gastronomen in seinen Aussagen schwer. Auf seinem Grundstück im Innviertel wurde im Sommer 2017 die Leiche von Roland K. entdeckt.

