Mordprozess um Rekruten aus Salzburg startet am 7. Juni

Am 7. Juni startet am Landesgericht für Strafsachen der Mordprozess gegen einen Soldaten, der am 9. Oktober 2017 in einer Wiener Kaserne einen 20 Jahre alten Rekruten erschossen haben soll. Die Verhandlung wurde auf zwei Tage anberaumt. Das Urteil soll am 14. Juni fallen. Für den 22-Jährigen aus Salzburg geht es bei einem anklagekonformen Schuldspruch um zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.