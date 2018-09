Mordverdacht in Linz: Festgenommener 16-Jähriger gesteht

Polizeiabsperrungen am Tatort in Linz. - © APA/FOTOKERSCHI.AT

Ein 16-Jähriger, der Montagabend in Linz einen 19-Jährigen erstochen haben soll, ist geständig. Ein klares Motiv zu der Tat gab er aber nicht an, berichtete die Staatsanwaltschaft Linz am Mittwoch. Ein zunächst als möglicher Tatbeteiligter gesuchter Mann dürfte mit der Sache nichts zu tun haben – im Gegenteil: Er habe offenbar schlichten wollen und wäre ein wichtiger Zeuge.