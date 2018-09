Mordverdächtiger 40-Jähriger in U-Haft

Die Bluttat am Samstagabend hatte sich in der Wohnung des Opfers zugetragen. Der Mann soll der 50-Jährigen mit einem Messer zumindest einen Stich in den Hals versetzt haben. Eine Tatwaffe wurde bisher nicht gefunden. Zwei Stunden nach der Tat wurde der Beschuldigte in einem Lokal in der Quellenstraße in Favoriten von WEGA-Beamten festgenommen, als er sich gerade etwas zu essen bestellt hatte.

Am Montag wurde der 40-Jährige vorläufig in die Justizanstalt Josefstadt überstellt. Es wird aber beabsichtigt, dass der Mann bald in Strafhaft kommt, um die offene Strafe von neun Monaten u.a. wegen schwerer Körperverletzung abzusitzen.

Dem Iraker war die Aufforderung zum Haftantritt im Jänner zugestellte worden. Daraufhin ersuchte der 40-Jährige um Haftaufschub wegen behaupteter Vollzugsuntauglichkeit. Die von der Justiz beigezogene psychiatrische Sachverständige Sigrun Rossmanith kam allerdings zu dem Schluss, dass die von einem Kollegen gestellten Diagnosen – eine mittel- bis schwergradige depressive Episode, eine posttraumatische Belastungsstörung sowie eine Angst- und Panikstörung – nicht festzustellen sind. Sie hielt den 40-Jährigen für vollzugstauglich, wobei sich Rossmanith dafür aussprach, den Mann in einer Vollzugsanstalt mit einer angeschlossenen Krankenanstalt unterzubringen. Danach dürfte der Iraker untergetaucht sein.

