Mordverdächtiger Asylwerber verletzte Mithäftling schwer

Der 25-jährige Asylwerber, der am vergangenen Donnerstag in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) unter Mordverdacht festgenommen worden ist, hat in der Justizanstalt Wiener Neustadt einen Mithäftling schwer verletzt. Gegen den Mann wird nun auch wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung ermittelt.