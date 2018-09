Morricone will nicht mehr Filmmusik komponieren

Morricone bleibt jedoch am Dirigentenpult - © APA (AFP/Archiv)

Ennio Morricone beendet kurz vor seinem 90. Geburtstag am 10. November seine Karriere als Filmmusik-Komponist. Er werde jedoch weiterhin dirigieren. “Es belastet mich nicht zwei Stunden lang am Pult zu stehen, doch ich habe beschlossen, mit Filmmusik aufzuhören, das ist zu anstrengend”, so Morricone im Interview mit der Mailänder Tageszeitung “Corriere della Sera”.