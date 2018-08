IGGÖ-Präsident Ibrahim Olgun - © APA

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) hat einem Imam in Wien-Favoriten ein vorläufiges Predigtverbot erteilt, wie die Gratis-Zeitung “Heute” am Dienstag online berichtete. Der Mann war bereits mehrmals mit radikalen Ansichten aufgefallen. Zuletzt hatte FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus Anzeige gegen ihn erstattet, nachdem abermals ein Video mit dessen Predigten veröffentlicht wurde.