Moscovici schließt Spitzenkandidatur bei EU-Wahl nicht aus

EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici - © APA (AFP)

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici schließt eine Bewerbung für die Spitzenkandidatur der europäischen Sozialdemokraten bei der nächsten EU-Wahl nicht aus. “Das ist etwas, was nicht unmöglich ist”, sagte der französische Sozialist in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit Reuters TV. Er denke darüber nach. “In zwei bis drei Wochen werde ich meine Absichten bekanntgeben.”