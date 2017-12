Moser will Strafrecht im ersten Halbjahr 2018 angehen

Moser Will bei Gewalt- und Sexualdelikten nachbessern - © APA (Archiv)

Justizminister Josef Moser (ÖVP) will sich im ersten Halbjahr 2018 mit einer Reform des Strafrechts befassen. Bei den Gerichtsgebühren könnte es in seiner Amtszeit Änderungen geben, und bei den Verwaltungsrichtern will er nach Synergien mit den Justiz-Richtern suchen, sagte er im Gespräch mit der APA. Beim Eherecht sieht Moser das Parlament am Zug.