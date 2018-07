Moto-GP-Pilot Pedrosa tritt mit Ende der Saison zurück

Dani Pedrosa verkündete seinen Rückzug - © APA (dpa)

Der Spanier Dani Pedrosa, dreifacher Vizeweltmeister in der MotoGP, tritt mit Saisonende aus der Königsklasse des Motorrad-Rennsports zurück. Das kündigte der 32-jährige Honda-Pilot am Donnerstag auf einer Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Deutschland am Sachsenring an.