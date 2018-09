MotoGP gastiert 2019 am 11. August in Spielberg

Der termin für den MotoGP steht fest - © APA (AFP)

Der Motorrad-Grand-Prix von Österreich in Spielberg findet kommende Saison am 11. August statt. Das geht aus dem provisorischen Rennkalender hervor, den der Internationale Motorrad-Verband (FIM) am Dienstag veröffentlicht hat. In der Königsklasse MotoGP finden 2019 erneut 19 WM-Rennen in unveränderter Reihenfolge statt. Der Auftakt geht eine Woche früher als heuer am 10. März in Katar in Szene.