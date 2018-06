Eine Rennszene in der Moto3-Meisterschaft. - © APA/AFP/MONTEFORTE / Archiv

Furchtbar tragischer Unfall in Spanien: Der 14-jährige Nachwuchs-Motorradfahrer Andreas Perez ist nach einem Rennunfall auf der Formel-1-Strecke in Barcelona gestorben. Perez war nach dem Sturz in einem nationalen Moto3-Rennen von den Maschinen anderer Fahrer getroffen worden und erlitt dabei schwere Gehirnverletzungen, denen er im Krankenhaus erlag.