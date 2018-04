Das Motorrad stürzte über einen Abhang. - © FF Bad Ischl

Ein 25-jähriger Motorradlenker ist am Sonntag in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) gerade noch rechtzeitig von seinem Zweirad abgesprungen: Augenblicke später stürzte das Gefährt 30 Meter über eine Felswand in die Tiefe, wie die oberösterreichische Polizei berichtete.