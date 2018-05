Motorradfahrer (26) prallt in Lkw-Container

Der Schwerverletzte wurde in das Salzburger Unfallkrankenhaus geflogen. - © Neumayr/MMV/Archiv

Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Sonntagnachmittag im Ortsteil Höcken bei Schneegattern (Bez. Braunau) in Oberösterreich. Ein 26-jähriger Biker prallte in einen abgestellten Lkw-Container. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen.