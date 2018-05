Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) - © APA/HERBERT PFARRHOFER

Ein Motorradfahrer starb am Mittwoch in Saalfelden (Pinzgau) bei einem Unfall. Der Biker kam rechts von der Straße ab, fuhr über einen neben der B164 liegenden Parkplatz und prallte anschließend in einen Stapel Holzstämme. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 51-Jährigen feststellen.