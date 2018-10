Motorradfahrer stirbt bei Crash mit Pkw in OÖ

Für den Motorradlenker kam jede Hilfe zu spät. (SYMBOLBILD) - © Bilderbox

Ein 69-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in Oberösterreich tödlich verunglückt. Es kam zu einem folgenschweren Zusammenstoß mit einem Pkw. Dabei wurde der Motorradlenker so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag, teilte die Polizei mit.