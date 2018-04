Zum folgenschweren Crash kam es in Mittersill. (SYMBOLBILD) - © Bilderbox

Bei einem heftigen Crash mit einem Auto wurde am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer in Mittersill (Pinzgau) schwer verletzt. Der 63-Jährige kam mit der Rettung in das Krankenhaus nach Zell am See, berichtet die Polizei in einer Aussendung.