Bei einem Verkehrsunfall auf der Forstauer Landesstraße im Pongau ist am Freitag, ein 57-jähriger Motorradlenker aus der Steiermark tödlich verunglückt. Der Mann, der mit einer Gruppe von Motorradfahrern unterwegs gewesen war, ist in einen Klein-Lkw geprallt. Der Lenker erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.