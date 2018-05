Motorradlenker stirbt bei Crash in Oberösterreich

Ein 55-jähriger Motorradlenker aus Mistelbach in Niederösterreich ist am Mittwoch nach einer Frontalkollision mit dem Pkw einer 27-Jährigen in Obertraun (Bezirk Gmunden) gestorben. Die Frau fuhr gegen 12.00 Uhr mit ihrer zweijährigen Tochter auf der Hallstätterseestraße (L547) in Richtung Hallstatt. Der 55-Jährige und seine um ein Jahr jüngere Frau kamen ihr auf ihren Motorrädern entgegen.

Pkw-Lenkerin und Tochter wurden ins Spital gebracht

Aus vorerst ungeklärter Ursache kam es zu dem Frontalzusammenstoß, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Mittwoch. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle, die Pkw-Lenkerin und ihre Tochter wurden leicht verletzt ins Spital gebracht.

(APA)