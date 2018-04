Motorsegler stürzte in Innsbruck ab – Zwei Tote

Unfall in der Nähe des Flughafen Innsbruck - © APA

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Bereich des Flughafens Innsbruck sind am Sonntagvormittag die beiden Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine kam aus der Schweiz. Laut Polizei war das Flugzeug zunächst am Flughafen Innsbruck gelandet. Nach dem Auftanken und dem darauffolgenden Start schien zunächst alles in Ordnung zu sein, dann verlor die Maschine aber rasch an Höhe und stürzte ab.